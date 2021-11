Summit con armi a Scampia, arrivano le condanne: c’è anche il suocero del capo di ‘Abbasc Miano’

Condanne tutto sommate lievi con esclusione dell’aggravante dell’ associazione camorristica. È questo l’esito del processo d’appello nei confronti di cinque imputati arrestati ad aprile dello scorso anno (leggi qui l’articolo) a Scampia. Tra loro Eduardo Franco Romano, suocero di Matteo Balzano indicato come capo del gruppo di ‘Abbasc Miano’. Romano ha rimediato tre anni e dieci mesi. Stesentenza per Giuseppe Scarpellini, padre di Salvatore Scarpellini ‘Cicchilotto’ a capo del braccio militare del gruppo. In manette infine Giovanni Strazzullo di 32 anni, Cristian Celentano di 25 anni, napoletani, e Antonio Ramaglia 23enne di Castel Volturno.

L’articolo precedente: l’arresto effettuato ad aprile 2020 dagli uomini del commissariato Scampia

Un vero e proprio summit interrotto dagli uomini della squadra mobile e da quelli del commissariato di Scampia (guidati da Giovanni Bruno Mandato). Un intervento che di fatto decreta la mazzata finale per il gruppo di ‘Abbasc Miano’, il gruppo che nei mesi scorsi ha tentato di prendere il posto dei Lo Russo. Tra gli arrestati infatti figurano personaggi legati a doppio filo ai nuovi capi del gruppo che dalle palazzine di Mussolini ‘abbasc o Messico’ avevano cercato di conquistare il rioneinnescando negli ultimi tempi una guerra contro i Cifrone-Perfetto stanziati nella parte ‘alta’ di Miano.

Gli agenti li hanno sorpresi in una lussuosa abitazione della III traversa Cupa Arianova al confine tra Scampia e Secondigliano: i cinque hanno tentato la fuga ma i poliziotti li hanno bloccati rinvenendo cinque pistole, di cui due con matricola cancellata, e 76 cartucce di diverso calibro; inoltre, è stata accertata la presenza di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio.