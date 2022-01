Il dramma nel dramma di Lorenzo, voleva andare ai funerali di un 16enne morto in moto

È chiusa nel dolore la piccola comunità di Castions di Strada (Udine), il comune dove abitava Lorenzo Parelli, lo studente 18enne morto nell’ultimo giorno dello stage scolastico (alternanza scuola lavoro) in fabbrica. Il paese è ripiegato su se stesso. Proprio oggi si sono svolti i funerali di un altro giovanissimo, dopo il nulla osta per la sepoltura rilasciato soltanto due giorni fa al termine di approfondimenti di indagine: un ragazzino di 16 anni, Federico Codarini, morto per un incidente sabato scorso mentre faceva motocross in un campo nei pressi del cimitero. E Lorenzo aveva espresso l’intenzione di partecipare alle esequie. Certamente si saranno conosciuti nel paesino friulano di 3.500 anime.

Intanto per ricordare la tragedia di Lorenzo la presidente nazionale Fidae (scuole cattoliche), Virginia Kaladich, ha annunciato che la Fidae si stringe attorno alla famiglia, agli amici e ai compagni di scuola dello studente 18enne dell’Istituto Barzi di Udine. Si tratta di una scuola iscritta alla Fidae e guidata da don Lorenzo Teston, presidente Fidae del Friuli Venezia Giulia.

«Una tragedia così non deve ripetersi mai più – ha dichiarato la presidente Kaladich -, che il sacrificio di Lorenzo possa risvegliare le coscienze. E soprattutto spingere tutti colori che ne hanno diretta responsabilità a rendere il lavoro davvero sicuro». Lunedì 24 gennaio 2022 in tutti gli istituti Fidae si osserverà un minuto di silenzio e di preghiera per Lorenzo Parelli.