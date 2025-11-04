PUBBLICITÀ
HomeCronacaLotta al "pere e musso" abusivo, chiuso laboratorio "macello" nel Napoletano
CronacaCronaca locale

Lotta al “pere e musso” abusivo, chiuso laboratorio “macello” nel Napoletano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Lotta al
Lotta al "pere e musso" abusivo, chiuso laboratorio "macello" nel Napoletano
PUBBLICITÀ

Una vera e propria fabbrica clandestina di frattaglie animali è stata scoperta a Striano dai militari della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con l’ASL Napoli 3 Sud.

Lotta al “pere e musso” abusivo, chiuso laboratorio “macello” nel Napoletano

Nel garage di un’abitazione privata, i finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno rinvenuto oltre una tonnellata di scarti e pelli animali in stato di degrado, insieme a strumenti di lavorazione improvvisati come bidoni, vasche, frigoriferi e cisterne interrate.

PUBBLICITÀ

Il locale, privo di autorizzazioni e non censito al fisco, era utilizzato per la lavorazione del “quinto quarto”, base del piatto tipico partenopeo “’o pere e ’o musso”, senza alcun controllo sanitario o tracciabilità delle carni.

Il titolare del laboratorio è stato denunciato alla Procura di Torre Annunziata e multato per le violazioni sanitarie e ambientali riscontrate.

L’operazione si inserisce nella strategia della Guardia di Finanza per tutelare l’economia legale e la salute pubblica, contrastando quei fenomeni di abusivismo che nascondono non solo evasione fiscale, ma anche seri rischi igienico-sanitari per i consumatori.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati