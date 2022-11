Luci di Natale a Napoli, polemica per i fondi stanziati: “Troppi 1,5 mln di euro, bisogna risparmiare”

Dopo il via libera arrivato dal Comune, anche la città di Napoli avrà le sue luci di Natale. Le luci saranno presenti in tutte le municipalità e i fondi, pari a 1,5 milioni di euro, saranno stanziati dalla Città Metropolitana di Napoli. E a ciascuno dei dieci parlamentini cittadini andranno 150 mila euro per allestire l’illuminazione festiva nei vari quartieri. Le municipalità avranno tempo fino all’8 novembre per aderire all’iniziativa, altrimenti perderanno i fondi.

LUCI DI NATALE A NAPOLI, NON MANCANO LE POLEMICHE

A ciò, ovviamente, non potevano mancare le polemiche del caso. I due consiglieri di Forza Italia e della V Municipalità Vomero-Arenella, Antonio Culiers e Francesco Flores, si sono detti contrariati all’installazione delle luci natalizie in città, proponendo piuttosto un modo alternativo per spendere il budget luminarie.

“In Italia le città spengono i monumenti e tagliano le luminarie natalizie a causa del caro energia – hanno affermato i due consiglieri –. Ovunque succede così, tranne a Napoli. Avremmo impiegato, piuttosto, questa somma in un’iniziativa che puntasse a spegnere la crisi e accendere i cuori. Si poteva erogare un “bonus Natale” alle famiglie in difficoltà della città”.

I due consiglieri auspicano, quindi, un cambio di rotta circa la spesa del budget. Nello specifico, “Questi fondi potrebbero confluire nel budget destinato al “bonus bollette”, che il Comune ha già approvato per aiutare chi è in difficoltà economiche a far fronte ai rincari energetici. Si tratta di un gesto concreto in quest’anno di aumenti dei costi e crisi energetica”.

NATALE A NAPOLI, COME VERRA’ ADDOBBATA LA CITTA’

Ma come verrà addobbata Napoli oltre che con le luminarie? Mentre a San Gregorio Armeno, dove dal 6 novembre è tornata la tradizionale “Fiera dei Presepi”, saranno installati dieci alberi di Natale giganti in altrettante piazze della città, con uno stanziamento budget di circa 200 mila euro. Nella Galleria Umberto I l’allestimento di un grande presepe o di un albero di Natale prevede uno stanziamento di circa 100mila euro. In Piazza Mercato, invece, verrà allestito un grande villaggio natalizio, con arredi natalizi e uno stanziamento anche qui di circa 200 mila euro.

Torneranno, in tutta la città, le Ztl per i bus turistici, che quindi non potranno circolare nel centro storico, e il servizio Taxi Sharing del Comune tra parcheggio Brin – Piazza Municipio – Piazza Plebiscito e viceversa.