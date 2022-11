Urla il nome della vedetta prima del blitz, 35enne preso a Scampia

Urla il nome della vedetta all’arrivo dei carabinieri, 35enne preso a Scampia. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato a Scampia per detenzione di droga a fini di spaccio Gaetano Mancinelli, 33enne del posto. Durante l’operazione è stato denunciato un 51enne, anche lui del posto, per favoreggiamento nello stesso reato.

I militari stanno percorrendo via Marrazzo quando notano il 35enne sull’uscio del portone del civico 2. L’uomo urla il nome del 51enne, verosimilmente una vedetta poco attenta, e getta lungo le scale del palazzo una busta in plastica. Sembra proprio una scena tratta da Gomorra, diventata poi una delle più iconiche. Nella serie tv si vede uno dei ragazzi urlare dal balcone durante l’allestimento di una piazza di spaccio: “Oh, me siente?“.

I Carabinieri fermano i due e raccolgono l’involucro al cui interno erano stipate 20 dosi di marijuana e 19 stecche di hashish per un peso complessivo di quasi 90 grammi di droga pronta alla vendita. L’arrestato è in attesa di giudizio.

L’ALTRO BLITZ

Lo scorso 27 ottobre gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Giuseppe Marrazzo hanno notato tre persone entrare frettolosamente in uno stabile.

I poliziotti le hanno seguite ed hanno notato che, al tredicesimo piano, vi era un uomo ad attenderle e che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una di esse; gli operatori li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di 20 involucri contenenti circa 7 grammi di eroina e di 110 euro, mentre l’acquirente di 6 involucri con circa 3 grammi della stessa sostanza.

C.M., 58enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.