Dolore a Marano, Luciano muore a 40 anni: “Che tu possa aver raggiunto la pace”

Grave lutto getta nello sconforto la città di Marano. L’intera comunità piange la prematura scomparsa di Luciano Cristiano, volato via a 40 anni. “Domani ore 11.00 ci sarà l’ultumo saluto a Luciano Cristiano. Parocchia san Castrese” si legge sul gruppo Facebook Marano Coerente.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in poche ore. Luciano viene ricordato come una persona buona e gentile. “Davvero un gran bella persona, mi dispiace davvero, persona educata e rispettosa come ce ne sono poche” si legge. E ancora: “Nel giorno del dolore, non esprimiamo giudizi, senza sapere le storie, non siate giudici, portiamo rispetto a questo ragazzo a tutta la sua famiglia troppo facile puntare il dito.. Silenzio sulle disgrazie altrui.. Che tu possa aver raggiunto la pace”.