Supereroi Marvel arrestano banda di narcotrafficanti: l’operazione antidroga della polizia

È la notte di Halloween a Lima, qualcuno bussa alla porta, va ad aprire e si trova davanti Spider Man, Capitain America e Thor, presto raggiunti anche da Catwoman. Niente dolcetto o scherzetto, ma una segretissima operazione antidroga, soprannominata “Marvel“. Che ha portato a quattro arresti con il sequestro di ingenti quantità di cocaina e marijuana.

Supereroi Marvel catturano narcotrafficanti: erano poliziotti travestiti

Camminavano travestiti con nonchalance lungo una strada della capitale del Perù, fingendo di promuovere un concerto di Halloween nel quartiere di Sa Juan de Lurigancho. Ma quando sono arrivati davanti all’ingresso di una casa specifica, Capitain America ha preso il martello di Thor per sfondare una porta d’acciaio. Alle spalle dei supereroi 10 agenti della polizia di riserva. I quali, una volta aperto il varco, si sono introdotti nell’abitazione per arrestare tre uomini e una donna. All’inizio gli spacciatori pensavano fosse uno scherzo. Ma quando hanno visto Spider Man bloccare un uomo a terra, la sorpresa si è presto trasformata in terrore. “In questo edificio un’intera famiglia si dedicava alla micro-commercializzazione dei farmaci. La droga sarebbe stata venduta in un parco vicino” ha dichiarato il colonnello della polizia David Villanueva. Un’operazione sotto copertura andata in scena sotto gli occhi dei passanti, che guardavano con ammirazione i quattro supereroi – di nuovo con indosso la divisa – condurre verso la volante i quattro narcotrafficanti.

Sequestrati 3250 pacchetti di pasta di cocaina (un estratto grezzo di foglie di coca), 287 confezioni di cocaina e 127 di marijuana. Facile immaginare il guadagno se in Perù un chilo di pasta di cocaina si vende a circa $380, mentre un chilo di cocaina cloridrato, la forma più pura, a circa $1.000.

Quella volta in cui i poliziotti peruviani si travestirono da Babbo Natale

Non è una novità la tattica di lanciare incursioni con agenti in costume. Si tratta infatti di una strategia usuale nella polizia peruviana per assicurare l’elemento sorpresa che, secondo gli agenti, ha portato alcuni notevoli successi negli ultimi anni. Un fatto simile era accaduto sempre a Lima nel 2020. Quando i membri della squadra antidroga della polizia peruviana, travestiti da Babbo Natale e un elfo, erano piombati in una casa. Non per consegnare regali ma per catturare un sospetto spacciatore di cocaina e droga. Gli agenti, vestiti con abiti rossi, bianchi e verdi con giubbotti antiproiettile nascosti sotto, erano arrivati ​​​​in un furgone prima di irrompere in casa con un grosso martello per catturare il loro sospetto.