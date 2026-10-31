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Lutto a Bagnoli per la morte di Francesco Duraccio: “Aveva una vita davanti a sé”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Lutto a Bagnoli per la morte di Francesco Duraccio:
Lutto a Bagnoli per la morte di Francesco Duraccio: "Aveva una vita davanti a sé"
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Un dolore profondo ha colpito la comunità di Bagnoli. Si è spento nelle scorse ore Francesco Duraccio, conosciuto da tutti con il soprannome di Checco, scomparso ieri sera dopo aver affrontato una malattia. A dare la notizia della sua morte è stato un familiare attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le persone che, nel corso degli ultimi mesi, sono state vicine al ragazzo e ai suoi cari.

«In rappresentanza della mia famiglia vorrei ringraziare tutti quelli che in questi mesi ci hanno mostrato tanto affetto, mio nipote si è spento ieri sera», si legge nel messaggio accompagnato da un cuore spezzato. La notizia ha suscitato una grande ondata di commozione. Sono tantissimi i messaggi lasciati da amici, conoscenti e persone che hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.

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Tra i commenti più toccanti quello di chi ha scritto: «La notizia che mai avremmo voluto sentire», rivolgendosi poi ad Adriana e a tutti i familiari con un abbraccio. «Checco rimarrà nei nostri cuori per sempre», si legge ancora. Un altro messaggio ricorda il giovane con parole semplici ma cariche di affetto: «Era un bravissimo ragazzo, una vita davanti a sé». E ancora: «Non ci sono parole per esprimere questo immenso dolore», mentre qualcuno ha voluto dedicare un pensiero anche alla famiglia: «Un abbraccio grandissimo a quella mamma». In tanti hanno salutato Francesco con un ultimo messaggio: «Ciao Checco», «Riposa in pace» e «La terra ti sia lieve». Una comunità stretta attorno ai suoi cari per condividere il dolore di una perdita che lascia un vuoto profondo.

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Gianluca Spina
Gianluca Spina

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