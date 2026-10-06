Lutto a Napoli, è morta la professoressa Imma Lambiase: “Sempre solare e amorevole”

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È morta la professoressa Imma Lambiase, storica insegnante dell’Istituto Sacro Cuore di Napoli. La docente si è spenta questa sera, dopo quasi un anno di sofferenza. A darne notizia è stata la stessa comunità educativa della scuola, che ha affidato ai social un lungo messaggio di addio.

«È morta questa sera, dopo quasi un anno di sofferenza. Stamattina il maestro Rino Turiello ci aveva portato, come ogni giorno in questo tempo, notizie della nostra professoressa. Questa sera abbiamo il cuore a lutto. Imma è stata per oltre trent’anni amica, educatrice e insegnante del Sacro Cuore. Gli anni trascorsi insieme ci passano davanti agli occhi e fanno male.

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Ti ricordiamo così, Imma: solare, disponibile, amorevole. Proprio come in questa foto. La certezza della risurrezione non toglie nulla al dolore per la tua scomparsa. Hai combattuto la buona battaglia. Hai conservato la fede. Una fede che ogni anno tornavi ad affidare e rinnovare ai piedi della Madonna di Lourdes. Ora ti affidiamo alla gioia e all’abbraccio del Signore, che non delude mai. Dal Paradiso aiutaci a non tradire mai la nostra vocazione educativa e a continuare a servire, con la stessa dedizione, il bene dei ragazzi e delle loro famiglie. Riposa in pace, cara Imma. La tua comunità educativa del Sacro Cuore.

I funerali saranno celebrati oggi, 6 ottobre 2026, alle ore 17.30, presso il Santuario Diocesano di San Sebastiano Martire, Piazza Municipio 1, San Sebastiano al Vesuvio (NA)», la lettera d’addio della scuola. Numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa della professoressa, ricordata da ex studenti, famiglie e colleghi. Tra questi anche quello di Christian Maggio, ex calciatore del Napoli, che ha voluto dedicarle un messaggio sui social:

«Ciao Imma».

E ancora:

«Ciao, professoressa Imma. Sei stata una guida per le mie figlie e lo sei stata ben oltre il ruolo, pure svolto al meglio, di docente di educazione fisica. Per quanto mi mi sforzi, non riesco a ricordare un’occasione, fosse anche una sola, in cui tu non mi abbia salutato con un sorriso, vero, pieno, sincero. Non posso dire di averti conosciuta bene o in maniera approfondita, ma la tua morte mi ha lasciato un senso profondo di tristezza e sgomento. Da oggi al mondo c’è un’anima limpida in meno. Addio, e grazie».