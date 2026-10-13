Lutto a Qualiano, addio al maresciallo Bennici: “Senso del dovere anche dopo il pensionamento”

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La comunità di Qualiano si stringe nel dolore per la scomparsa del maresciallo Diego Bennici, 63 anni, già in servizio sul territorio, dove aveva saputo conquistare la stima e l’affetto di cittadini e colleghi grazie alla sua professionalità, alla dedizione e alla grande umanità.

A ricordarlo è il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che ne sottolinea l’impegno al servizio dello Stato e il forte legame con la comunità, mantenuto anche dopo il pensionamento. Bennici si era infatti impegnato per riportare in attività la sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, restituendole un ruolo importante per i militari in congedo.

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«Per uomini come Diego Bennici il senso del dovere, l’amore per il territorio e la volontà di mettersi al servizio degli altri non finiscono mai, nemmeno quando si ripone la divisa», è il messaggio che accompagna il ricordo del maresciallo.