Made in Sud, la nuova conduttrice è napoletana: sul palco con lei anche Clementino e Rocco Hunt

Ora è ufficiale: l’undici aprile riparte Made in Sud. Dopo il no di Stefano De Martino Rai 2 sceglie un’altra napoletana per la conduzione: si tratta della showgirl e ballerina Lorella Boccia. Non sarà sola, sarà infatti accompagnata da altri due famosissimi volti napoletani Clementino e Rocco Hunt.

La nuova conduttrice

La carriera di Lorella Boccia nasce nel programma di Maria De Filippi ‘Amici‘. Ha partecipato come ballerina all’edizione 2012/2013 per poi diventare volto noto del daytime del programma. Conduceva infatti lo “speciale” settimanale sul programma insieme ad altri colleghi. Dopo il no di Stefano De Martino, che ha creato malumore tra i vertici Rai vista la nascente carriera sull’emittente nazionale, la scelta Rai ricade su un’altra napoletana. Stefano è infatti uno dei volti Rai ad oggi più amati, con il suo ‘Stasera tutto è possibile‘ si è guadagnato l’affetto del pubblico, ma il suo grande rispetto e senso di riconoscimento per Maria De Filippi gli ha fatto scegliere ‘Amici‘. Sarà infatti giudice del serale del programma lasciando le redini della conduzione alla collega Lorella Boccia.

Chi accompagnerà Lorella Boccia

Lorella è alla sua prima conduzione in Rai, ha però già gestito un programma comico: ‘Colorado’. Lorella Boccia non sarà sola nella conduzione sul palco di Made in Sud, ad accompagnarla anche altri due famosissimi napoletani: Clementino e Rocco Hunt. Clementino è già noto al pubblico Rai, è infatti uno dei simpaticissimi giudici di ‘The Voice Senior‘ condotto da Antonella Clerici. Sia per Clementino che per Rocco Hunt sarà però la prima esperienza televisiva da conduttori.