Maltrattamenti in famiglia, due arresti in poche ore a Napoli

Porta Nolana. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la presenza di una persona molesta. Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno effettivamente riscontrato la presenza di un uomo in forte stato di agitazione che, poco prima, aveva aggredito la madre per futili motivi come già accaduto in altre occasioni.

Pertanto, gli operatori sono riusciti ad entrare nell’appartamento bloccando, non senza difficoltà, il 35enne che è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia.

Piscinola: la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne napoletano per maltrattamenti in famiglia

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per una lite familiare.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno effettivamente riscontrato la presenza di un uomo in forte stato di agitazione che, poco prima, dopo aver minacciato verbalmente la madre, aveva altresì tentato di aggredire, per futili motivi, fisicamente sia lei che il fratello minore, situazione già verificatasi in altre occasioni.

Pertanto, gli operatori, non senza difficoltà, sono riusciti ad evitare la colluttazione traendo in arresto il 24enne per maltrattamenti in famiglia.

