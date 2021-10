Si spara un colpo di pistola dopo il rimprovero, 19enne ricoverato a Napoli

È stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Pio di Benevento un 19enne di San Salvatore Telesino che, dopo essere stato richiamato dal padre per essere rientrato tardi a casa. Il giovanissimo si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa. Il fatto è accaduto alle prime luci dell’alba. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato subito in ospedale. Sull’accaduto indagano i carabinieri che hanno sequestrato l’arma legalmente detenuta dal papà del giovane.

GIOVANISSIMO RICOVERATO A NAPOLI DOPO IL COLPO DI PISTOLA

Ora il ragazzo è stato trasferito in eliambulanza all’Ospedale del Mare dopo aver ricevuto i primi soccorsi presso l’ospedale San Pio di Benevento. Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti il 19enne quando erano le 4.30 si è impossessato della pistola. Sul caso indagano i carabinieri che hanno sequestrato la pistola e ascoltato le prime testimonianze dei genitori, ancora sotto choc per il drammatico episodio.