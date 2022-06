Tragico incidente a Licola, Marco muore tra le fiamme a 25 anni

Incidente con esplosione a Licola, Marco muore a 25 anni. Stamattina intorno alle 5.30 in via San Nullo due auto si sono scontrate frontalmente. Si tratta di una Panda e di una Clio. Nell’auto c’erano 4 persone, tutte trasportate presso gli ospedali di Giugliano, Frattamaggiore e Pozzuoli: due sono gravi. L’auto si è incendiata e purtroppo, l’autista della Clio, Marco Merone, è morto tra le fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. Indagini in corso per chiarire dinamica sulla morte del 25enne di Pozzuoli.

ANCORA UN GIOVANE VITTIMA DELL’ASFALTO

Le strade di Giugliano si macchiano di nuovo di sangue. Un altro tragico incidente è avvenuto la notte del 10 giugno sull’Asse Mediano, nei pressi dell’uscita Giugliano-Parete. A perdere la vita il 21enne Giuseppe Capodanno, 21 anni. Peppe era in compagnia di 3 amici quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura andandosi a schiantare prima contro il guardrail poi ribaltandosi. Inutili i soccorsi. Per Giuseppe non c’è stato nulla da fare, ferite le ragazze che erano con lui in auto, per fortuna non in modo grave. Sui social il saluto commovente del collega Carlo Capodanno.