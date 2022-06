Beccato con una penna-pistola in casa, arrestato in provincia di Napoli. Dovrà rispondere di detenzione illegale di arma da fuoco un 35enne incensurato di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Durante una perquisizione nella sua abitazione i carabinieri della locale stazione hanno trovato una penna pistola calibro 38 special.

Un’arma artigianale senza matricola in grado di sparare anche cartucce calibro 8 a pallini. Dieci i proiettili di questo calibro rinvenuti. L’arma è in grado di uccidere, specie a breve distanza. Il 35enne è stato sottoposto ai domiciliari.