Esce dall’ambulatorio e si accascia sul volante, Marco muore a 27 anni

Aveva appena terminato il turno pomeridiano in ambulatorio e, come ogni giorno, si è diretto verso l’auto per tonare a casa. Ma Marco Tiberi, giovane medico si 27 anni, si è accasciato sul volante ancora prima di aver chiuso lo sportello. È da questo particolare che i commercianti di Sant’Orso, in provincia di Fano, si sono accorti che c’era qualcosa che non andava. Immediato l’arrivo dei soccorsi che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I tentativi di rianimazione sono durati 40 minuti prima che i sanitari si arrendessero alla triste evidenza dei fatti. Erano le 19 di lunedì 5 settembre, quando il 27enne si è chiuso alle spalle la porta dello studio medico e ha accusato il malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Una tragedia inspiegabile che ha lasciato le comunità di Sant’Orso e di Marotta attonite e ammutolite.

Le comunità di Fano, in particolare quella di Sant’Orso e di Marotta, dove era residente, sono sotto choc per l’improvvisa e drammatica scomparsa del loro giovane concittadino. Marco Tiberi, dopo aver conseguito la maturità classica al Nolfi di Fano, aveva dedicato la sua vita al raggiungimento del suo sogno: diventare medico e poter aiutare il prossimo. Un sogno purtroppo, spezzato decisamente troppo presto. Al momento non è ancora stata fissata la data delle esequie.