Litorale Domizio tra luci e ombre, mare pulito dopo il weekend

Oggi molte persone si sono recate sulle spiagge del Litorale Domizio nel tentativo di trovare sollievo dall’afa degli ultimi giorni. Una nostra lettrice ci ha inviato un video da un noto lido di Ischitella, infatti, dal filmato è possibile riscontrare un mare pulito. Naturalmente anche queste immagini saranno oggetto di critiche, poiché, lo stesso litorale nel weekend è parso tutt’altro che balneabile.

Da Licola a Mondragone, il mare torna marrone sul Litorale Domizio

Mare tinto di marrone invaso da alghe rosse sul Litorale Domizio. Anomalie a Mondragone e Baia Felice. Borrelli: “Chieste verifiche ad Arpac. Bisogna sempre tenere i riflettori puntati sulla questione mare, un bene che va tutelato e preservato.”

E’ scattato l’allarme mare sul Litorale Domizio dove le acque da diverse giorni sono state invase da alghe che hanno conferito al mare un colore tra il bruno ed il rossiccio. Diverse sono state le segnalazioni in merito giunte al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. In particolare, si registrano anomalie a Mondragone e a Baia Felice.

“Abbiamo chiesto ad Arpac di effettuare dei test.”- ha dichiarato il consigliere Borrelli- ”Bisogna capire in fretta se si tratti di un fenomeno “naturale”, magari legato alle alte temperature, oppure se alla base vi sia un problema più grave e legato all’inquinamento. Attendiamo dei riscontri. In ogni caso bisogna sempre tenere i riflettori sulla questione mare che è un bene che va tutelato anche per incentivare il turismo.”

IL VIDEO PUBBLICATO IL 18 LUGLIO