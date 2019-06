Mare gialloverde sul litorale Domizio, arriva la denuncia: esposto sui depuratori

“Il mare che bagna Ischitella ha un aspetto poco rassicurante, addirittura inquietante. Il video denuncia accompagnato da diverse foto inviate negli ultimi giorni da un cittadino documentano una condizione che va approfondita. Non può essere ignorata. Dal colore gialloverde alla scarsa limpidezza dell’acqua fino ai fondali putridi è una condizione pietosa e probabilmente la balneazione andrebbe vietata e l’area interdetta. Per martedì i Verdi hanno fissato un incontro con Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, per discutere della depurazione dei litorali campani. Intanto abbiamo già chiesto i rilievi dall’Arpac”. Lo ha annunciato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.