Maria Teresa Ruta si sposa per la dodicesima volta, ma sempre con lo stesso uomo

Dodici matrimoni in giro per il mondo: questo il record di Maria Teresa Ruta e del suo compagno storico. Dopo essersi giurati amore eterno in giro per il mondo ben undici volte, la coppia ha deciso di sigillare la promessa anche in Italia.

Il dodicesimo matrimonio di Maria Teresa Ruta

La conduttrice ha confessato, durante una intervista a Storie di donne al bivio, che si unirà in Italia con il suo compagno storico. In vent’anni di relazione con Roberto Zappulla, Maria Teresa ha voluto per undici volte giurargli amore eterno, ovunque con diversi riti, ma non in Italia. Ma questa volta Maria Teresa Ruta ha deciso di sposare Zappulla il 23 ottobre in Italia.

“Rimpiango di non aver proseguito nel cammino della procreazione assistita quando io e Roberto volevamo un figlio. Avevamo fatto tutto, poi ci siamo fermati perché avevo timore che avendo un altro bambino i miei due figli Guenda e Gianamedeo potessero soffrire. E invece anni dopo sono stati proprio loro a dirmi che avrebbero avuto piacere ad avere un fratellino o sorellina, perché io ero una splendida mamma” ha detto Maria Teresa Ruta.