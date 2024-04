Blitz nella pescheria ‘I Diamanti del Mare’, sequestrati diversi chili di prodotti ittici

PUBBLICITÀ

Ieri è stato condotto un blitz nella pescheria I Diamanti del Mare durante il quale stati sequestrati diversi chili di prodotti ittici. La Polizia Municipale di Napoli, in collaborazione con il nucleo Nas dell’Arma dei Carabinieri e la Guardia Costiera, ha condotto una operazione di controllo sulla conservazione dei prodotti ittici.

Durante le attività delle forze dell’ordine sono stati adottati provvedimenti di sequestro per garantire la tracciabilità dei prodotti, nonché sequestro giudiziario con campionamento dei prodotti ittici. Inoltre è stata segnalata all’ispettorato del lavoro la situazione dei dipendenti dell’attività.

PUBBLICITÀ

PARLA GENNARO DI NAPOLI, IL TITOLARE DELLA PESCHERIA DEL MARE

Ieri pomeriggio Gennaro Di Napoli, il titolare della pescheria di via Nerva, ha pubblicato diversi video sui suoi profili social: “Era il primo giorno di spedizioni al nord e abbiamo dovuto ritardare perché abbiamo avuto un semplice controllo di 6 ore. Io non ce l’ho con l’autorità, ognuno fa il suo lavoro e loro lo fanno molto bene perché salvaguardano la salute dei clienti. Tutte le pescherie di Napoli hanno il pesce esposto fuori ma come mai solo Robin Hood da fastidio? Vorrei capire dietro a tutto questo chi c’è”. Ieri Di Napoli ha assicurato i clienti sull’apertura della sua pescheria.

LA REAZIONI DOPO I CONTROLLI

IDENTIFICATI 7 AMBULANTI

Successivamente, gli Agenti hanno identificato e sanzionato 7 venditori ambulanti di prodotti alimentari in via Adriano, vicino al mercato di via Nerva, attualmente dichiarato inagibile. Sono stati elevati due verbali per mancanza di autorizzazione alla vendita su aree pubbliche, sette per vendita di merce esposta agli agenti atmosferici e inquinanti, e cinque per occupazione illegittima di suolo pubblico. Lo scorso febbraio il mercato alimentare di via Nerva a Soccavo è stato chiuso dal Comune di Napoli su richiesta dell’Asl Napoli 1 Centro.