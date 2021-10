Lutto nel quartiere di Barra a Napoli. Mario Ambrosiano, ragazzo si soli 17 anni, è morto questa notte in un tragico incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, come riportato da fanpage.it, il giovane si trovava a bordo di uno scooter, guidato da un amico, quando il mezzo a due ruote si è scontrato con un’automobile in sosta che si stava riammettendo nella circolazione. Lo scooter, per cause ancora da accertare, avrebbe impattato la fiancata della vettura per poi abbattere alcuni paletti di protezione del marciapiede.

Tragico incidente in scooter, Barra piange Mario Ambrosiano: aveva 17 anni

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tempestivamente soccorso i due giovani feriti. Ad avere la peggio è stato Mario Ambrosiano che, purtroppo, è arrivato già privo di vita all’ospedale del Mare. Fortunatamente, invece, il conducente dello scooter è stato ricoverato all’ospedale San Paolo in condizioni che non vengono giudicate gravi.

Sul posto anche gli uomini della Municipale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Si lavora senza sosta per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. L’incidente si è verificato in corso Bruno Buozzi, all’altezza di via Spinelli.

Il cordoglio social per la morte di Mario Ambrosiano

“Hai spento tutta Barra, ti ricorderò con il tuo grande sorriso. Sei l’angelo più bello”, si legge su Facebook.

“Il comitato mercalli e la paranza Giovani di Crispano partecipa al dolore che a colpito la famiglia Ambrosiano. Per la perdita del piccolo Mario”, è un altro messaggio di condoglianze pubblicato sul social.