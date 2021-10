Ennesima rapina ieri sera intorno alle 19,45, a Casavatore sulla Circumvallazione Esterna. A farne le spese due giovani a bordo di un’auto Lancia Y, Roberta, 28 anni di Arzano, e Francesco, 30 anni di Secondigliano. L’episodio è stato riportato dal giornalista Mimmo Rubio. I due malcapitati erano fermi con l’auto al semaforo di Casavatore mentre si dirigevano verso Arzano. All’improvviso si è affiancata una moto Tx Max con due persone in sella che indossavano caschi integrali. Quello che si trovava dietro ha tirato fuori una pistola e l’ha battuta con forza sul finestrino del lato guida, minacciando al conducente dell’auto di abbassarlo, dopodiché ha intimato allo stesso di consegnare tutto. “Dammi tutto quello che hai, altrimenti ti sparo…”. I malviventi si sono fatti consegnare portafoglio ed orologio. I due giovani, dopo la fulminea rapina, ed ancora in preda alla paura, si sono recati alla Tenenza dei Carabinieri di Arzano per sporgere regolare denuncia.

