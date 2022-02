“Mascherina durante i rapporti intimi”, le curiose indicazioni del Governo per San Valentino in Thailandia

– Le autorità sanitarie in Thailandia hanno invitato tutti gli innamorati che festeggeranno a San Valentino a “tenere la mascherina, anche durante i rapporti intimi” e ad effettuare test rapidi del Covid prima di vedersi. Il numero giornaliero di casi di coronavirus nel Paese del sud-est asiatico è salito è quasi raddoppiato nelle ultime due settimane e le autorità sanitarie sono preoccupate che San Valentino possa esacerbare la situazione.

“Il Covid non è una malattia a trasmissione sessuale, ma si trasmette con lo scambio di saliva e respirando gli uni vicini agli altri, per questo chiediamo alle coppie di indossare la mascherina anche durante i rapporti sessuali”, ha detto il direttore dell’Istituto sanitario Bunyarit Sukrat. (ANSA).

Sesso a pagamento e Covid: in Germania obbligo di mascherina Ffp2. Le regole in Olanda

Covid e sesso a pagamento. Ma sicuro. Obbligo di mascherina Ffp2 ma non solo se vuoi intrattenerti con un professionista del mestiere più antico del mondo nella Germania che giusto vent’anni fa ha legalizzato la prostituzione.

Germania

Il Coronavirus ha cambiato le regole anche nelle case chiuse. Per poter entrare, bisogna essere vaccinati o guariti (modello 2g). La città di Berlino inserisce cinque righe tra la messa in piega dal parrucchiere, i trattamenti medici e le lezioni di scuola guida. “La fornitura e l’utilizzo di servizi sessuali a pagamento è consentito solo utilizzando il modello 2G”, c’è scritto nel regolamento. Non sono consentite pratiche che avvicinino troppo i volti. Possono essere offerti servizi sessuali solo individuali. “I clienti devono fissare un appuntamento in anticipo e indossare sempre una maschera FFP2”, si precisa. Stessa cosa devono fare i professionisti del sesso. Il brivido è garantito. Inutile chiedersi chi andrà a controllare. Ancora chiusi invece in tutto il Paese i club per scambisti.

Olanda

Dal 15 gennaio, informa il governo, i professionisti del sesso sono nuovamente autorizzati a lavorare, a precise condizioni. Intanto l’oraio, dalle 5 alle 22. Esentati da obbligo di distanza e dall’uso delle mascherine. Per questo, è la raccomandazione, “è ancora più importante attenersi rigorosamente alle regole sulla ventilazione dei locali e sull’igiene”.