“Sto bene e presto tornerò a teatro”, Massimo Ranieri tranquillizza i fan dopo la caduta

Nella giornata di ieri Massimo Ranieri ha lasciato l’ospedale Cardarelli. Lo show-man napoletano era stato ricoverato due sere fa dopo un incidente in scena. Spavento e una costola rotta per la caduta scendendo la scala che porta dal palco alla platea, poco dopo l’inizio del suo concerto al Teatro Diana, mentre cantava il terzo pezzo in scaletta, uno dei suoi successi, ‘Vent’anni’.

La direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera fa sapere attraverso un bollettino medico, pubblicato ieri: “In merito al ricovero dell’artista Massimo Ranieri, la direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli fa sapere che il paziente è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, respiro spontaneo valido. Gli esami effettuati hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla VII costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni”.

“Non vedo l’ora di tornare in scena”, le parole di Massimo Ranieri dopo le dimissioni

“Non vedo l’ora di tornare in scena” queste le parole di Massimo Ranieri dopo le dimissioni dall’ospedale Cardarelli. Il cantante rassicura tutti: “Sto bene”. Dalle pagine del Corriere della Sera si legge che il cantante dovrà riposare per alcune settimane ma che presto tornerà in scena.

“Mi spiace per il pubblico che era venuto a vedermi – prosegue Massimo Ranieri – ma a loro e a tutti gli altri che sono pronti a seguirmi a teatro dico che sarò di nuovo presto sul palcoscenico”. Ranieri è tornato nella casa di famiglia a Napoli per affrontare un periodo di convalescenza.