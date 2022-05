Grave incidente sulla Tangenziale di Napoli, auto distrutte dopo lo scontro

Momenti di vera e propria paura quelli a cui hanno assistito gli automobilisti stamattina sulla Tangenziale a Napoli, in direzione Licola.

Due auto si sono scontrate per motivi ancora in fase di accertamento. I veicoli dopo l’impatto sono risultati completamente distrutti. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso. Ci sono feriti ma, al momento, nessuna delle persona coinvolte pare abbia riportato danni gravi.

Grave incidente avvenuto stanotte in tangenziale a Napoli, 4 giovani di Marcianise finiscono in ospedale. A riportare la notizia è Edizione Caserta. Lo schianto è avvenuto all’uscita Doganella della Tangenziale. La comitiva era a bordo di una Mini Cooper che si è schiantata verso le due di questa notte: i due contusi lievi sono stati trasportati al Cardarelli. Più grave la situazione di una coppia formata da un ragazzo ed una coetanea che sono stati accompagnati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Ponticelli dove sono giunti annunciati da codice rosso. Il conducente della Mini avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail.