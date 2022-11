Massimo Ranieri: “Quattro costole rotte dopo la caduta, ho capito che mi dovevo fermare”

Massimo Ranieri racconta le ripercussioni dopo la caduta dello scorso maggio, un periodo difficile ma che lo ha aiutato.

Massimo Ranieri: “Quattro costole rotte, oltre a un polso e l’omero“

Il periodo che ha preceduto il nuovo album però non è stato affatto facile per il cantante. Il 6 maggio scorso infatti Massimo Ranieri cadde dal palco del Teatro Diana durante uno dei suoi spettacoli. La caduta, come lui stesso racconta, gli ha causato “quattro costole rotte, oltre a un polso e l’omero“. Ma Massimo Ranieri racconta che in realtà, nonostante le ripercussioni fisiche, questo stop forzato è stato per lui una “manna santa”. “A volte arrivano dei segnali nella vita, tipo questo. Lui da lassù sicuramente mi ha detto ‘non ti vuoi fermare capatosta? Mo’ ti fermo io’. Ero arrivato a un punto in cui ero molto stanco, la caduta è stata un momento buio, ma l’ho presa come una manna dal cielo“.

“Quei 50 giorni fermo mi hanno fatto riflettere , l’ho preso come un giusto riposo, forzato e doloroso. Io solo so quante notti non ho dormito, stando seduto su una poltrona perché ovunque mi appoggiassi il polso mi faceva male” racconta. “La caduta mi ha fatto capire che non sono più un ragazzino. Che devo vivere i miei anni con la mentalità di un trentenne, ma che il fisico giustamente non risponde più come quello di un ragazzino. Certo le mie corsette sul Lungotevere non me le leva nessuno.”

Massimo Ranieri è da sempre un artista energico e pieno di vitalità, questa pausa forzata lo ha fatto però riflettere sull’importanza di porre il suo benessere al primo posto. “Non dico che comincio a fare i conti, ma inizio ad acchiappare le cose a cui prima non avrei fatto caso, a dire “questa mi serve” oppure “questa non mi serve”, buttando le zavorre. Ma comunque c’è il sogno di continuare a vivere e di dare la giusta importanza alla vita” conclude.