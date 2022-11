Meloni porta la figlia al G20 di Bali, scoppia la polemica: “Ho diritto di fare la madre come ritengo”

“Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre“, queste le parole di Giorgia Meloni.

Di ritorno dal G20 – in cui era l’unica donna a partecipare – Giorgia Meloni risponde all’aspra polemica in merito alla presenza di sua figlia al Summit in Indonesia. A quanto pare, infatti, non è passato inosservato che la piccola Ginevra, 6 anni, abbia accompagnato la madre nella permanenza a Bali. La Meloni ha, quindi, scelto di mettere fine alla discussione con un messaggio diretto, pubblicato sui social. “Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l’Italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito. Sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per quattro giorni”, scrive sulla sua pagina Facebook. “La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è”

Parole che sembrano suonare come una risposta a distanza ad un commento apparso ieri sul quotidiano la Stampa, firmato da Assia Neumann Dayan. Il cui titolo era: “Se mamma Giorgia va a Bali con Ginevra“. In un passaggio del pezzo la Neumann scrive: “Le operaie non si portano le figlie in fabbrica, chissà come mai (…). Sono piuttosto certa che Meloni non avrebbe problemi a colloquiare con la Cina mentre aiuta Ginevra a fare le sottrazioni. Certo io se fossi in lei mi farei questi tre giorni a Bali tra adulti. Figlia mia scusami ma mamma sta salvando l’Italia, se hai bisogno chiedi a papà, torno presto, lavati i denti“.

La presenza di Ginevra a Bali è l’argomento anche di un commento di Claudia De Lillo sulle colonne di Repubblica dal titolo “la premier madre”. “Perchè – scrive De Lillo – in questi quattro giorni che richiedono ogni energia mentale, fisica ed emotiva di un capo di Stato, Giorgia Meloni ha scelto di prende su di sè il carico – gratificante, inevitabile, pesantissimo – di una figlia al seguito? Non per passare del tempo di qualità che difficilmente è contemplato dal protocollo. E allora perchè? Probabilmente (…) lei ritiene che la vicinanza alla figlia sia prioritaria anche quando lo Sato chiede 48 ore di coinvolgimento e attenzione assoluti“. Sul tema interviene anche Mara Carfagna che in un tweet ricorda la sua esperienza: “Anche io ho portato mia figlia a congressi e appuntamenti politici. Nessuno giudichi le scelte delle madri“.