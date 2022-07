Annuncio di lavoro indecente a San Marcellino, 600 euro al mese per 48 ore settimanali

“Cercasi ragazza/ragazzo per tabacchino, anche senza esperienza. Turni a rotazione settimanale di 7/8 ore al giorno, giorni di riposo: tutti i mercoledì. Paga: 600 euro al mese“. E’ questa l’ennesima indecente offerta di lavoro emersa dal mare degli annunci sui social.

Seicento euro al mese per 48 ore settimanali: l’annuncio indecente di un tabaccaio di San Marcellino (CE)

E’ bufera di polemiche sui social per un’offerta di lavoro di un tabacchi di San Marcellino (Aversa). L’annuncio è rivolto ai ragazzi e alle ragazze, anche senza esperienza, che dovranno svolgere la mansione di commessi su turni a rotazione settimanale di 7-8 ore giornaliere. L’unico giorno di riposo è il mercoledì. Seicento euro al mese, quindi, per un totale di 48 ore settimanali di lavoro. Una retribuzione di poco più di 3 euro l’ora. Il tutto, ovviamente, rigorosamente senza contratto, nè contributi: a nero.

La condivisione di Borrelli e la bufera di commenti: tra chi inneggia al reddito e chi fa ironia c’è anche chi è d’accordo

L’annuncio è stato rimbalzato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli a cui è stata segnalata “questa offerta di lavoro indecente“. E la rete non perdona il datore di lavoro, tra chi inneggia al reddito di cittadinanza – “W il reddito” – e chi ironizza sul fatto che non sia “neanche male a 3 euro l’ora“. Tra gli utenti c’è chi chiede l’intervento dell’ispettorato del lavoro. O, anche, chi condivide esperienze analoghe. Tuttavia, non mancano i sostenitori della gavetta: “Il problema principale di questa società che i ragazzi di oggi vogliono tutto e subito io in estate lavoravo per 20 euro al giorno e sono riuscito a comprarmi il mio primo motorino“, dichiara un altro utente del social.