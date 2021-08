Sabato notte 2 giovani turisti di Modena a Gallipoli sono stati travolti da un’automobile mentre ritornavano a casa in sella alla bicicletta. Matteo Cassola e Samuele erano da poco dopo essere usciti da un locale in cui avevano trascorso la serata. Uno di loro, il 21enne Matteo é morto mentre l’amico 21 enne Samuele é rimasto ferito.

Il fatto è accaduto attorno alle 4 in via Zacà sulla via del vecchio cimitero che collega Gallipoli a Taviano. Nell’impatto è rimasto ferito anche l’investitore, un uomo di 41 anni di residente nel comune salentino. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Il conducente dell’auto, come riporta Il Resto del Carlino, è risultato positivo all’alcol test. Sul posto anche il Nucleo Radiomobile di Gallipoli.

OMICIDIO DI MATTEO, C’E’ UN DENUNCIATO

Il 41enne è stato denunciato per omicidio stradale il 41enne di Gallipoli che la scorsa notte all’uscita di un locale ha travolto e ucciso Matteo che era in bicicletta, ferendone un secondo. L’uomo, condotto all’ospedale di Casarano, è risultato positivo all’alcoltest. Ha precedenti per guida in stato di ebbrezza.

“La Sezione A.I.A. di Modena si stringe al dolore della famiglia Cassola per la tragica e prematura scomparsa di Matteo, giovane nostro associato, avvenuta questa notte in tragiche circostanze. Tutti gli associati esprimono le loro più sentite condoglianze”, scrive su Facebook.