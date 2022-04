“Matteo svegliati”, papà scopre la morte nel sonno del figlio 27enne

Matteo Lorenzato è stato trovato morto dal padre, che era andato nella sua stanza alle ore 6.30 del mattino per svegliarlo. Il 27enne di Padova è stroncato nel sonno da un malore. Come riporta “Il Gazzettino” la tragedia è avvenuta lo scorso venerdì, sebbene si sia saputo solo nelle ultime ore. Il ragazzo abitava con i genitori a pochi passi da Prato della Valle. Appena il padre Mauro si è accorto che il 27enne stava poco bene ha chiamato i sanitari del Suem 118, che si sono precipitati sul posto.

Dopo il massaggio cardiaco il cuore del giovane aveva ripreso a battere, ma dopo una giornata di monitoraggio in ospedale ne è stata dichiarata la morte cerebrale. I medici dell’Azienda Ospedaliera di Padova hanno chiesto alla famiglia l’autorizzazione per l’espianto degli organi, che sono destinati ad altre persone in attesa di trapianto. I funerali di Matteo Lorenzato, che dopo essersi laureato a dicembre in Tecnologie Forestali lavorava in uno dei bar ospitati nei chioschi dei Giardini dell’Arena) si sono tenuti ieri nella basilica di Santa Giustina.