Doppio agguato ad Acerra, Tortora e Di Balsamo si sono uccisi tra loro

Una discussione per la piazza di spaccio della droga: ci sarebbe questo dietro il doppio omicidio della notte scorsa in via Leonardo da Vinci ad Acerra. A rimetterci la vita sono stati due giovanissimi: Vincenzo Tortora, 21 anni, giovane ras dell’omonima famiglia criminale conosciuta ad Acerra come gli ‘stagnari’ che si occupa principalmente di droga, morto all’ospedale Cardarelli di Napoli dove era stato trasferito dalla clinica Villa dei Fiori. Poche ore prima era invece morto Pasquale Di Balsamo, 22 anni, pure lui con precedenti penali e raggiunto da tre colpi di pisola fatali. Gli investigatori non escludono che i due si siano affrontati per un chiarimento, la discussione sarebbe degenerata: ognuno ha tirato fuori la pistola e il conflitto a fuoco tra Tortora e Di Balsamo, si sarebbe concluso con la morte per entrambi. Secondo le ultime informative delle forze dell’ordine Tortora, già qualche mese fa, era scampato miracolosamente ad un agguato.