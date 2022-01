Lutto ai Ponti rossi, il quartiere piange Maurizio:”Ci hai devastati”

Un lutto ha sconvolto quest’oggi i Ponti rossi. Un giovane del quartiere, Maurizio De Stefano, è deceduto in seguito alle ferite riportate in un incidente. Il quartiere è sconvolto. Tanti i messaggi di cordoglio per Maurizio conosciuto da tutti con il soprannome di ‘a pizzè per i suoi capelli rossi. Tra i tanti post scritti in sua memoria uno ne ricorda “il carattere solare e la simpatia”, “un ragazzo benvoluto da tutti, un’altra grande perdita per il quartiere”. Nessuna notizia è filtrata al momento circa l’esatta dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto il giovane.