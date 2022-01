Dal tradimento a C’è Posta per Te al Covid, Alessia: “Mai una gioia”. In una stories mostra la ‘foto’ della cugina dell’ex marito

Ha superato oltre 152mila followers, senza contare le pagine fans e official. Oramai Alessia Quarto è diventata una vera e propria regina dei social. E’ la ragazza al centro della storia del tradimento da parte dell’oramai ex marito con la cugina di lui, finita nella prima puntata sabato scorso a C’è Posta per Te.

Alessia ha comunicato su Instagram di essere positiva al Covid: “Ha detto una mia amica mi voleva rincuorare, uà io sto stata positiva 27 giorni. Sto facendo un’altra giornata di quarantena a casa. Tutta la mia famiglia è negativa, solo io positiva. Mai una gioia”.

Alessia negli ultimi giorni ha scritto alcuni messaggi per ringraziare i fans. “Amatevi, amatevi SEMPRE! Rispettate sempre voi stessi, amatevi quando siete felici e soprattutto quando siete tristi, quando pensate di mollare e quando sarete pronti a rialzarvi.🥀 Vorrei riuscire a ringraziare tutti e credetemi sono veramente in un tunnel, di emozioni però. Quest’anno lo voglio dedicare a me.. Per i miei traumi, per i miei dolori, per le notti insonni, per le lacrime, per il mio angioletto, per la mia rinascita, per quella che ero e per quella che sono diventata, per la mia tenacia e per la mia testa dura, per chi c’è sempre stato e chi arriverà,per i miei scleri e soprattutto per i miei sorrisi.. per tutto questo, il meglio adesso lo auguro a me! Con la forza di una leonessa e la fragilità di una rosa.. Semplicemente Me!”.

In molti hanno chiesto ad Alessia di rendere nota l’identità della cugina del marito, con cui c’è stato il tradimento. Richiesta a cui Alessia non ha mai risposto. Però in una stories, ad un followers che gli aveva posto la domanda, ha risposto ripostando la foto di un topolino.

Alessia si è ripresa la sua rivincita pubblicando una foto che ha suscitato lo scalpore del web. In alcune stories Alessia di C’è Posta per Te la giovane napoletana ha pubblicato un’immagine un po’ provocante che mostra la foto di un topolino con una chiara allusione al mondo di comportarsi non propriamente etico della donna che ha distrutto una famiglia. La giovane ha infatti raccontato che mentre la tradiva col marito, la cugina cercava anche di farle da amica quando ha perso il bambino.

Alessia C’è Posta per Te, poco prima della messa in onda della puntata, ha nuovamente dichiarato, attraverso storie postate su Instagram, di assumersi la piena responsabilità di quanto detto nello show di Maria De Filippi. Ha poi notato che quello che ha detto nell’episodio è ciò a cui sta ancora pensando oggi. Infatti, secondo indiscrezioni in città, il cugino di Giovanni vorrebbe denunciare i delitti che ha ricevuto. Alla fine, è diventata poco brava. Secondo Alessi, infatti, la donna ha tradito il fidanzato non solo con il marito, ma con diversi uomini. La frase offensiva sarebbe che “un tram ha attraversato il suo tunnel” e altro ancora.