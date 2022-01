Valentina Ferragni si sbottona i pantaloni a tavola: “Normalizzate le cose comuni”

L’insostenibile leggerezza di slacciarsi i pantaloni a tavola e non vergognarsene. Valentina Ferragni rompe un altro tabù e, dopo essersi fatta apprezzare per aver parlato della propria salute e delle ragioni dietro al delicato intervento chirurgico al viso cui si è sottoposta nelle scorse settimane, posta una divertente sequenza di foto in cui mostra senza imbarazzo di essersi slacciata i jeans a fine pasto.

Sotto sotto è una cosa che vorremmo fare tutti al termine di una soddisfacente cena, ma spesso ce ne vergogniamo, preferendo trattenere il respiro piuttosto che farci scoprire gonfi dagli altri commensali. Il gesto di Valentina Ferragni di abbassare la cerniera dei pantaloni è invece un liberatorio messaggio di incoraggiamento a sentirsi sempre a proprio agio, anche nelle situazioni più scomode. «Normalizzate le cose comuni: quando sentite il bisogno di slacciarvi i jeans dopo una pesante ma deliziosa cena! E ricordate: nessun rimpianto!».

La giovane influencer, fresca di compleanno a base di patatine fritte, non rinuncia mai alle comodità della vita e nemmeno alla buona tavola. Sarà anche per questo che la sua storia con Luca Vezil dura felicemente da circa otto anni. «La soddisfazione di andare fuori a cena con te», ha commentato il modello, che anche stavolta ha dimostrato di apprezzare la spontaneità della fidanzata.