Mediano, mezz’ala e trequartista: Ndombele può cambiare il centrocampo del Napoli

Tanguy Ndombele si appresta a diventare un nuovo calciatore azzurro. Il centrocampista del Tottenham arriva in prestito oneroso per un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 30. Proprio in queste ore si stanno limando gli ultimissimi dettagli del contratto, ma tutto è stato ormai già definito al punto che la società azzurra ha già programmato le visite mediche per domani, giovedì 18 agosto, a Villa Stuart.

Centrocampista centrale dotato di grande fisicità, Ndombele si distingue anche per una discreta tecnica nonché una buona abilità negli inserimenti offensivi. Di piede destro, calcia ottimamente anche con il sinistro. Durante la sua esperiezna al Tottenham ha messo a segno 10 reti in 91 presenze. Nella Premier League 2021 ha portato a termine 74 dribbling.

Dal punto di vista tattico, il centrocampista francese rappresenta forse il giocatore più duttile a disposizione di mister Spalletti: può giocare come vertice basso davanti alla difesa, mezz’ala nel 4-3-3 e trequartista in un 4-2-3-1. Presumibilmente il suo inserimento sarà graduale e non si esclude – all’inizio – un ruolo da vice Zielinski nel centrocampo a 3. Un’altra soluzione tattica lo vede nel centrocampo a 2 avanti alla difesa, dove affiancherebbe Anguissa. In alternativa, in una mediana formata invece da Anguissa-Lobotka, Ndombele può giocare anche al centro della trequarti alle spalle di Osimhen.