Resta chiuso il noto locale di Ischia, il Tar rigetta il ricorso del proprietario

Resterà ancora chiuso il Mojito, il disco bar della Riva Destra del porto di Ischia chiuso per 10 giorni dal Comune per ripetute violazioni all’ordinanza che fissa a mezzanotte lo stop alla musica all’aperto. Il TAR Campania ha infatti rigettato la richiesta di sospensiva del provvedimento avanzato dal proprietario del locale, fissando la discussione della domanda cautelare per il 6 settembre prossimo.

Nel procedimento si è costituito in giudizio, già in questa fase cautelare, anche il Comune di Ischia, assistito da Alessandro Barbieri. A disporre la chiusura del disco-bar è stato il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dell’amministrazione ischitana.

IL PRECEDENTE

A seguito delle reiterate violazioni all’ordinanza sullo stop alla musica e per quanto previsto dal regolamento comunale in materia, la Polizia Municipale di Ischia guidata dal comandante Chiara Romano ha notificato nelle scorse ore un provvedimento adottato dell’ufficio SUAP coordinato dalla dottoressa Paola Mazzella che prevede la chiusura per 10 giorni del locale Mojito sulla Riva Destra. La chiusura é stata imposta a partire dal 16 agosto. Le attività di controllo della Polizia Locale continueranno anche nei prossimi giorni.