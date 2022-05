“Mi devi prescrivere le ricette!”, medico schiaffeggiato da un paziente a Napoli

Aggressione ieri a Napoli ai danni di un medico ‘colpevole’, secondo il suo paziente, di essersi rifiutato di prescrivere alcune ricette.

La vicenda raccontata da Francesco Emilio Borrelli

“L’ennesima vile aggressione registrata ieri a Napoli, in uno studio medico di Fuorigrotta, ai danni di un medico che si era rifiutato di prescrivere alcune ricette a un suo paziente è molto più di un campanello d’allarme sulle proibitive condizioni nelle quali medici, infermieri e guardie giurate sono costretti a operare. Il bruto di turno anche questa volta ha ritenuto ‘ovvio’ colpire il suo medico come sempre più spesso accade nelle strutture pubbliche e private della città e della provincia. Esprimo piena solidarietà alla vittima che ha riportato un trauma cranio-facciale, iperemia e gonfiore dello zigomo e della regione temporale sinistra e, al tempo stesso, ritengo oramai indifferibile l’adozione di pene esemplari nei confronti di chi aggredisce il personale sanitario in servizio causando l’interruzione di servizi essenziali per tutta la comunità. Continuiamo a chiedere presìdi fissi delle forze dell’ordine presso i pronto soccorso, telecamere a bordo delle ambulanze del 118 e condanne severe per gli aggressori che non possono farla sempre franca tornando subito in libertà”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha commentato l’episodio denunciato dall’associazione Medici senza carriere.