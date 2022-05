Ansia a Napoli per Emmanuele, il 23enne è sparito da 10 giorni

Emmanuele Palumbo è scomparso da dieci giorni durante i quali i familiari hanno perso sue notizie. Parenti e amici stanno diffondendo l’identikit del ragazzo sparito lo scorso 15 maggio alle ore 5 di mattina: il 23enne è stato visto per l’ultima volta all’aeroporto di Capodichino.

Al momento della scomparsa Emanuele indossa un jeans, una giacca blu con le strisce gialle del Barcellona e uno zainetto Puma Camo. Il cellulare sarebbe spento da giorni: non si hanno più sue notizie. Inoltre non ha nessun social. La famiglia è molto preoccupata perché non sa nemmeno dove fosse diretto. Qualora qualche lettore avesse notizie di Emanuele o l’avesse avvistato può contattare i seguenti numeri.

1) 320/5749462 – mamma del ragazzo, Francesca Verniero.

2) 333/5690814 – padre del ragazzo, Francesco Palumbo.

3) Mariaelena, whatsapp – +44 7393133499 (sorella) italiana che vive a Londra per questo ha il prefisso estero)