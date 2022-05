Racket a Forcella, chiesti 54 anni di carcere per le nuove leve dei Giuliano

Sono arrivate le richieste di condanna per i presunti esponenti del clan Giuliano di Forcella, coinvolti nell’inchiesta sul racket agli stranieri. Il Pm ha chiesto 10 anni di reclusione per Giuliano Cedola, Antonio Morra, Alessio Vicorito e Giuliano Cristiano; sei anni chiesti per Salvatore Giuliano; otto anni per Cesare Morra. La sentenza è prevista per il 6 luglio.

Sono tutti accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo la ricostruzione della Procura Salvatore Giuliano da quando è stato scarcerato si sarebbe subito rimesso a capo del suo gruppo. Dato confermato da alcune intercettazioni ricavate dall’ultima ordinanza contro i Sibillo e da un controllo effettuato alla Sanità. Qui il 36enne fermato in compagnia di pregiudicati. I poliziotti hanno accertato che quattro uomini, una volta fatta irruzione in uno stabile di vico Pace, avevano minacciato gli occupanti pretendendo che corrispondessero mensilmente una somma di denaro.

Secondo la Procura i quattro si erano recati presso lo stabile di vico Pace costringendo, dapprima, gli abitanti degli appartamenti a scendere tutti nell’androne dello stabile e poi nell’intimargli, con tono perentorio, che da quel momento avrebbero dovuto pagare nello loro mani il canone di locazione, affermando testualmente: «Da domani siamo noi i nuovi padroni qua. Domani alle due veniamo a prenderci i soldi dell’affitto». Quindi, sarebbero tornati il giorno successivo per riscuotere da tutti il canone di locazione. Infine da quel momento si sarebbero presentati il 15 di ogni mese.