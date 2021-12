Da ‘ncopp ‘e mur alla Pignasecca, da Pozzuoli a Mugnano: dove fare la spesa migliore di prodotti ittici per Natale

Napoli non è solo la città del sole, ma anche del mare. E dunque non mancano i mercati ittici che, soprattutto in vista del Natale, vengono presi d’assalto dai cittadini. In diversi quartieri della città è facile, infatti, ‘imbattersi’ in banchi ricchissimi di pesce e scenografie azzurre che richiamano i colori del mare e di Napoli. Di seguito, la lista dei mercati più frequentati.

Mercato di Porta Nolana

Tra i più famosi mercati ittici a Napoli sicuramente c’è quello di porta Nolana, in piazza Mercato, tappa imperdibile per chi ama il pesce. Si tratta, infatti, dei banchi più affollati della città: ogni giorno, offre specialità ittiche, primo pescato e paranza di giornata. Nella notte dell’antivigilia, tra il 23 e il 24 dicembre, il mercato di Porta Nolana si anima ulteriormente con un’intera nottata dedicata all’acquisto di pesce da cucinare al cenone di Natale.

Mercato della Pignasecca

Poco distante da Porta Nolana, troviamo il mercato della Pignasecca. Anche questo molto conosciuto e frequentato dai napoletani, da cui nome e strada dov’è situata sono legate ad una leggenda. Secondo quest’ultima, un vescovo scomunicò un pino che si seccò nel giro di qualche giorno e da qui il nome “pignasecca”. Tanto pesce, ma non manca frutta fresca, verdura e alimentari vari. Tutto in un posto senza necessità di spostamenti: tra un acquisto e un altro ci sono anche i chioschetti e le pizzerie che offrono crocché, zeppole e tranci di pizze a prezzi bassi.

Mercato di Fuorigrotta

Un po’ distanti dal centro, a Fuorigrotta, si trova il mercato rionale Canzanella. È uno dei più grandi di Napoli e composto da un’area al coperto, circa 200 box e oltre 100 stand in un’area scoperta. Il mercato ha tre ingressi. All’esterno, è possibile anche acquistare abbigliamento, calzature e oggettistica, vasellame e piccoli elettrodomestici.

Mercato di Antignano

Non poteva mancare il mercatino di Antignano al Vomero. L’area del mercato si divide in due zone: una dedicata ai prodotti alimentari, l’altra all’abbigliamento e vari accessori. Tantissime bancarelle presenti, pesci di ogni genere e prezzi convenienti. Non si può non menzionare la pescheria ‘Fish Experience’, che di sera diventa un vero e proprio ristorante dove poter ordinare piatti di pesce davvero squisiti.

Il mercato di Pozzuoli: specie di pesci provenienti da Sicilia e Calabria

Pozzuoli non può mancare in questa lista, dove tutti gli amanti del sapore del mare si recano al mercatino della città puteolano per acquistare piccole quantità di pesce ma anche fare grosse scorte a prezzi davvero ottimi. Ci sono tante specie in arrivo dai mari di Sicilia e Calabria. Di solito, il mercato è sempre molto affollato a ridosso delle festività natalizie.

E, infatti, in vista delle festività il mercatino Via Fasano osserverà un’apertura straordinaria e/o prolungata, sulla base del seguente calendario:

Mercoledì 8 dicembre 6.30-14.30

Mercoledì 22 dicembre 6.00-24.00

Giovedì 23 dicembre 00.01-24.00

Venerdì 24 dicembre 00.01-17.00

Mercoledì 29 dicembre 6.00-24.00

Giovedì 30 dicembre 00.01-24.00

Venerdì 31 dicembre 00.01-17.00

Mercato ittico di Mugnano

Restando in provincia di Napoli, è praticamente impossibile non fare riferimento al mercato ittico di Mugnano. Ha un’area di 40.000 metri quadri, mentre, negli anni Sessanta-Settanta, era rinomato l’artigianato delle calzature. Sopravvive la lavorazione del ferro e del vetro. Anche in questo casa, le bancarelle vengono prese d’assalto nei giorni a ridosso di Natale e Capodanno.