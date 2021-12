Capodanno in piazza, Manfredi fa retromarcia: “Dipende dall’andamento dei contagi”

Oggi il sindaco Gaetano Manfredi ha fatto un passo indietro rispetto alla festa in piazza prevista per Capodanno in piazza Plebiscito dopo l’allerta di Vincenzo De Luca. “Noi abbiamo previsto che il Capodanno possa essere fatto in presenza che ripreso dal punto di vista televisivo. Abbiamo un mese davanti, valuteremo l’andamento dei contagi, quindi in relazione a quello prenderemo le decisioni adeguate. Abbiamo davanti tante scadenze importanti per i turisti e le zone affollate della città con ordinanze che saranno in vigore dall’Immacolata“.

CAPODANNO IN PIAZZA, LE PAROLE DEL SINDACO MANFREDI

Oggi De Luca nella sua diretta consueta del venerdì pomeriggio ha dichiarato: “Faccio ancora appello ad evitare assembramenti anche privati, feste, controfeste. Lo dico anche in vista del Natale e del Capodanno. Invito i Sindaci a fare valutazioni di grande prudenza in relazione alle feste di Capodanno. Io faccio un invito, poi dipende dalle scelte che fanno le singole amministrazioni comunali in relazione alle feste di Capodanno. Io sono per sconsigliare queste feste e adottare una linea di prudenza, ma decidono i singoli Comuni quello che vogliono fare, salvo che non ci dovesse essere un aggravamento pesante della situazione epidemica, e in questo caso decide la Regione con ordinanze vincolanti per tutti“.

“Se la situazione rimane quella di oggi, decideranno nella loro responsabilità le singole amministrazioni comunali. Ripeto, io sono per una linea di prudenza perché diventa impossibile fare controlli a Capodanno. È chiaro che l’iniziativa in piazza può ridurre le feste private, ma la mia sensazione è che dopo la festa in piazza si fanno anche le feste nei locali e le feste private, per cui raddoppiamo le occasioni di contagio. Ad oggi la situazione rimane ancora gestibile, e dunque decidono le singole amministrazioni nella propria responsabilità”, conclude il Governatore.

Nonostante i dubbi sollevati dal Presidente di Regione Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Manfredi si dimostra possibilista, approvando un palinsesto di eventi durante le feste di Natale ed in particolar modo per Capodanno.

Il progetto “Ri-nascita” per Capodanno 2022

La Giunta comunale ha approvato la delibera del progetto esecutivo, per un importo di 400mila euro, denominato “Ri-nascita”. L’iniziativa è su proposta dell’assessore al Turismo ed attività produttive Teresa Armato. La location per il Capodanno sarà Piazza Plebiscito. Oppure, in caso di nuove restrizioni da contenimento Covid, altro luogo individuato dall’amministrazione, senza accesso per il pubblico dove possano esibirsi gli artisti per essere ripresi e trasmessi.

“Questo pacchetto di iniziative per Natale e Capodanno, che realizziamo grazie a fondi europei attribuiti al Comune dalla Regione Campania, lo abbiamo simbolicamente denominato ‘RI-nascita’. Questo per dare – nel totale rispetto delle norme di sicurezza sanitaria – un segnale di ripresa economica-culturale dopo i mesi più bui dell’emergenza pandemia“. Così l’assessore comunale al Turismo Teresa Armato.