Meteo. L’estate sta finendo: in arrivo temporali e grandinate. Temperature giù di 10 gradi

Meteo in evoluzione in tutto lo stivale. L’estate – sono ormai certi gli esperti – sta per subire un forte contraccolpo e una battuta d’arresto. Piogge, grandinate e temperature giù di 10 gradi rovineranno l’ultimo fine settimana a cavallo tra il mese di agosto e quello di settembre.

Un vero e proprio ribaltone è previsto tra sabato e domenica, quando passeremo direttamente dal sole a un’ondata di temporali. Come riporta IlMeteo.it, già dalla giornata di sabato 31 Agosto un vasto fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa si avvicinerà pericolosamente all’Italia, dando il via ad una fase di maltempo di stampo autunnale. Le prime piogge si verificheranno già in mattinata tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Ponente. Sul resto dell’Italia invece avremo una prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso con temperature più che gradevoli. Ma non fatevi ingannare, si tratterà solo delle quiete prima della tempesta.

Nel corso della giornata di domenica 1 Settembre il maltempo si estenderà a buona parte delle regioni del centro-settentrionali, con possibilità di rovesci temporaleschi in particolare sulle coste tirreniche tra Liguria, Toscana, Lazio e fin sulla Campania (piogge e temporali fino a Napoli). Possibili dei nubifragi anche sulle città di Roma e Firenze. Tempo instabile con tante piogge anche sull’arco alpino e sulle adiacenti pianure.

Da sottolineare infine il drastico calo delle temperature che si porteranno al di sotto delle medie attese in questo periodo. Insomma, un avvio shock della stagione autunnale dopo il caldo delle ultime settimane.