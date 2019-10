Meteo. Nubifragi in arrivo nel Sud Italia, allerta gialla in Campania. I DETTAGLI

Il maltempo che in queste ore ha portato al peggioramento delle condizioni meteorologiche nel nord Italia si sta dirigendo verso sud. Il vortice di bassa pressione si sta spostando verso le coste del nord Africa ed il conseguente maltempo si andrà a concentrare via via sempre più verso sud.

“Nel corso della giornata – scrive Ilmeteo.it – la circolazione ciclonica con centro motore ormai sulle coste algerine e tunisine, continuerà a condizionare negativamente il meteo sulle due Isole Maggiori, sui sui litorali campani e sulla Calabria specie l’area ionica e l’est della Sicilia dove saranno ancora possibili forti rovesci ed isolati nubifragi con elevati accumuli di pioggia. La fase più attiva del maltempo tuttavia, comincerà a perdere di energia tra la sera e la notte successiva.

Vi ricordiamo inoltre che sulla base dei fenomeni previsti e in atto il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso per la giornata di venerdì 25 ottobre, allerta rossa su gran parte della Sicilia. Valutata, inoltre, allerta arancione su ampi settori del Lazio e su parte della Lombardia. Infine, è stata valutata allerta gialla su gran parte di Calabria, Liguria, Piemonte, Campania e Umbria, sulle isole della Toscana e sul restante territorio di Sicilia, Lazio e Lombardia”.