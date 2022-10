Ha un malore mentre festeggia le nozze d’argento, Michele muore davanti alla moglie

Colto da un malore mentre festeggia i 25 anni di matrimonio. Si è trasformata in tragedia la celebrazione delle nozze d’argento tra Michele Losito, 48enne di Trani, e la moglie. L’uomo è stato infatti stroncato da un malore nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre al termine della messa in celebrazione dell’anniversario di nozze nella chiesa di Santa Maria delle Grazie.

La celebrazione eucaristica in occasione del loro 25esimo anniversario di matrimonio si era conclusa da poco e insieme agli invitati erano rimasti sul sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Trani quando all’improvviso è accaduta la tragedia. Il marito, 48 anni, si è accasciato al suolo colto da un malore: nonostante tutti i soccorsi prestatigli, purtroppo non c’è stato niente da fare. Inutili i tentativi I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare l’uomo per diversi minuti.