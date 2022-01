Minorenne picchiato a sangue in un bar del centro storico di Napoli, ferite alla testa ed al volto: locale chiuso per 5 giorni

Il Questore di Napoli ha disposto la chiusura di un locale nel centro storico di Napoli, teatro di risse che aveva più volte infranto le norme.

Il bar in questione si trova in vico Carrozzieri a Monteoliveto e la goccia che ha fatto traboccare il vaso, causando la sospensione per 5 giorni dell’attività, risale al 23 ottobre scorso. La sera del 23 ottobre, infatti, i militari della Compagnia Carabinieri di Napoli erano intervenuti all’esterno del locale. La causa dell’irruzione dei carabinieri è stata un’aggressione ad un minore da parte di tre giovani.

I motivi della chiusura del locale

L’aggressione aveva avuto inizio all’interno del locale, i giovani a seguito di un litigio per futili motivi, avevano colpito con calci e schiaffi il minore. L’aggressione si è poi trasportata all’esterno del locale, dove il minore è stato ferito al volto e alla testa.

Questo, però, pare non essere l’unico motivo che ha portato alla scelta il Questore. Infatti a seguito dei debiti controlli sul rispetto delle norme anti Covid il locale è stato poi successivamente soggetto a più ispezioni. Un episodio in particolare è quello del giugno 2020, quando gli agenti del Commissariato Decumani si videro costretti a fermare due clienti perché privi di mascherina. Non è quindi la prima volta che il locale va “contro le regole” e si pone nel mirino dei controlli.

Nel maggio 2021 la titolare è stata multata perchè distribuiva bevande alcoliche a clienti non seduti ai tavoli, cosa vietata durante quel periodo. I problemi del locale però non vertono solo sul mancato rispetto delle norme covid. Nel luglio 2020, infatti, gli agenti del Commissariato Decumani denunciarono la proprietaria poiché continuava ad esercitare l’attività di vendita di bevande e alimenti, nonostante fosse priva di licenza.

Queste decisioni sommate hanno portato il Questore di Napoli alla sospensione per 5 giorni del locale nel centro storico.