Incinta al 9° mese di gravidanza, si lancia dalla finestra e muore nel giorno del suo compleanno

Ha lasciato un lungo biglietto d’addio che, però, sembra più un elenco di cose fare lasciato ai colleghi del suo stesso studio commercialista. Prima lo ha scritto, poi si è gettata nel vuoto dalla finestra di casa mentre parlava al telefono con una collega, che improvvisamente non l’ha più sentita. La donna, per cui i soccorsi sono stati inutili, aspettava un bambino ed era al nono mese di gravidanza.

La macabra vicenda si è consumata in uno dei palazzi di piazza Adriano, nel quartiere Cenisia di Torino e non lontano da Palazzo di Giustizia. Sul posto, ieri sera, immediato l’intervento di polizia e ambulanza, che però altro non hanno potuto fare che constatare il decesso della donna. Oggi avrebbe compiuto 37 anni, aveva un marito – nonché padre del bimbo che portava in grembo – ed una famiglia su cui fare affidamento.

Non sono ancora chiari i motivi del gesto estremo. Chi la conosceva, ha raccontato che in questo periodo era troppo stanca ma lavorava troppo. Anche fino a tardi, nonostante fosse prossima al parto. Nella lunga lettera che la donna ha scritto – riporta Repubblica – potrebbero esserci gli elementi per dare una spiegazione a questo gesto tragico. La polizia ha sequestrato il biglietto.