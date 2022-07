Ucciso dagli Scissionisti per uno ‘sgarro’, scena muta per Pagano e Notturno

Scissionista ucciso per uno sgarro, scena muta davanti al gip per Carmine Pagano ‘Angioletto’ e Vincenzo Notturno. I due, qualche giorno fa, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’omicidio di Giuseppe Moliterno, avvenuto il 2 ottobre del 2007. Decisive per la ricostruzione di quel delitto le numerose dichiarazioni fatte pervenire ai magistrati nel corso degli anni secondo cui Moliterno fu prima attirato in trappola e poi ucciso perchè resosi responsabile di uno sgarro. Moliterno fu ucciso in via Cupa Carbone a Secondigliano mentre era in sella alla sua moto.