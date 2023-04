Ancora controlli a Mergellina dopo l’omicidio Maimone: 207 identificati nei pressi degli chalet, 32 avevano precedenti

PUBBLICITÀ

Dopo l’omicidio di Pio Maimone si sono intensificati i controlli sul lungomare. Ieri e stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuato controlli nella zona degli “chalet” di Mergellina dove hanno identificato 207 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, controllato 95 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 24 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, guida senza patente poiché mai conseguita, per aver consentito la guida di un veicolo ad una persona senza patente, per guida di veicolo estero non registrato al REVE, mancanza della revisione periodica e mancata esibizione dei documenti di circolazione; inoltre, sono state ritirate 9 carte di circolazione.

Controlli anche al Vomero

Sabato gli agenti del Commissariato Vomero, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero.

Nel corso dell’attività sono state identificate 96 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, e controllati 49 veicoli.