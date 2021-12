Lacrime di dolore nel Casertano per Morena, la 29enne morta di Covid dopo il parto

Lacrime di dolore a Sparanise per la morte di Morena di Rauso, mamma 29enne deceduta a causa del Covid. La giovane è spirata al Covid Hospital di Maddaloni poche settimane dopo aver partorito all’ospedale di Sessa Aurunca. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per Morena, la cui dipartità ha lasciato un grande vuoto in tutta la comunità.

Il cordoglio social per Morena di Rauso

“Le parole non potranno colmare il vuoto né alleviare il dolore per la prematura scomparsa di Morena Di Rauso. Sparanise piange una mamma, una moglie, una ragazza troppo giovane. Affranta, l’intera comunità si stringe attorno alla sua famiglia. Esprimiamo con grande dolore il nostro cordoglio”, è il post apparso sulla pagina Facebook Sparanise in Movimento.

Un’amica, invece, scrive: “Se esiste un Dio allora vorrei che mi spiegasse perché”.