Il Giugliano cala il poker contro il Real Monterotondo, doppietta per il difensore bomber Poziello

GIUGLIANO – Real Monterotondo 4 – 0

GIUGLIANO: Baietti, Boccia, Ceparano (76’ Flores), Poziello C., De Rosa, Cerone (76’ Poziello R.), Rizzo, Gladestony (82’ Abonckelet), Gentile, Biasiol Gentile (88’ Vivolo), Abreu (60’ Scaringella). A disposizione: Costanzo, Caiazzo, Mazzei, Kyeremateng. Allenatore: Ferraro.

REAL MONTEROTONDO: Proietti, Albanesi F., Tilli (76’ Zambrini), Fiorucci, Calisto, Carosi, Esposito, Ricucci (81’ Agaci), Capuano (62’ Sansotta), Mattei (74’ Sganga), Santi (47’ Marino). A disposizione: Del Moro, Albanesi A., Cantiani, Saccuti. Allenatore: Paris

Arbitro: Capriulo di Bari

Marcatori: 25’ e 31’ Poziello C. (G), 74’ Scaringella (G), 76’ Cerone (G).

Note: Ammoniti: Proietti (RM.), Calisto (RM). Angoli 5-3 per il Giugliano. Recupero: 1’ pt, 3’ st.

Giugliano – Il Giugliano c’è. E non vuole smettere di sognare in grande. Quarta vittoria consecutiva, tredicesima in campionato per la scatenata squadra di mister Ferrara, che nel catino amico del De Cristofaro riesce a rifilare un sontuoso poker al malcapitato Real Monterotondo. Si interrompe così, dopo cinque giornate, la striscia di risultati positivi della compagine laziale.

Gara vibrante, quella andata in scena a Giugliano. La squadra gialloblu inizia con il piglio giusto e nei primi dieci minuti colleziona ben tre palle gol, tra cui il palo colpito al 9’ dal centrocampista De Rosa. Dagli spalti si avverte che il Giugliano può passare in vantaggio da un momento all’altro. E al 25’ ci pensa capitan Poziello, giuglianese doc, a sbloccare il risultato approfittando di un’indecisione del portiere ospite. Sei minuti più tardi è sempre il capitano gialloblu a raddoppiare. Stavolta, servito al bacio dal fantasista Cerone, trafigge l’incolpevole Proietti con un preciso diagonale.

Nella ripresa, le prima azioni pericolose sono di marca laziale ma saranno anche le uniche. Al 57’ è bravo Baietti, rimasto inoperoso nei primi 45’, a deviare in angolo un tiro di Ricucci. Al 65’ ci prova Tilli, che da buona posizione tira alto sulla traversa. Passato il pericolo, il Giugliano nel giro di due minuti chiude definitivamente i conti con Scaringella (già cinque i suoi gol in saccoccia) e con Cerone (sesto centro stagionale). E il Giugliano va: con gol a grappoli (è il miglior attacco con 31 gol) e difesa insuperabile (la migliore con appena 5 reti subite).

Le interviste

Al termine del successo per 4-0 contro il Real Monterotondo Scalo, il primo a presentarsi in sala stampa è il Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro che ha dichiarato: “Ci tengo subito a dire che qui a Giugliano ho trovato un calore particolare, un pubblico che ci sta sempre vicino e voglio ringraziarli. Stiamo facendo ottime cose, dietro questa squadra c’è una macchina organizzativa che lavora giorno e notte per la nostra società, a cui vanno tutti i complimenti del caso. Ci sono tanti sacrifici, siamo arrivati qui in punta di piedi poi piano piano abbiamo iniziato a costruire. I risultati ci stanno dando ragione. Ci tengo a fare un plauso pubblicamente al nostro allenatore che è davvero forte. Una persona eccezionale che come pochi riesce a tenere il gruppo e lo spogliatoio unito. Nel mio piccolo credo di rappresentare una società importante completa e competente in tutti i settori. Dal primo all’ultimo dipendente di questo club, un grazie a loro. Riguardo il campionato serve equilibrio e serenità.

La squadra sta andando bene, sta facendo risultati incredibili e siamo orgogliosi dell’abnegazione e la professionalità di questi ragazzi che sono encomiabili e dello staff tecnico. Non serve pensare troppo oltre, stiamo calmi e ragioniamo partita dopo partita. Riguardo al mercato, ho dei validissimi collaboratori che si occupano di questo insieme a mio figlio Renato. Siamo attenti e a disposizione. La squadra è una grande famiglia, siamo felici di quello che stiamo costruendo. Ringrazio particolarmente l’imprenditoria giuglianese che si è dimostrata disponibile e vicina a questa squadra che rappresenta la città di Giugliano. Un grazie di vero cuore e mi aspetto ancora molto, perché questa è una città che può dare tanto. Per noi gli sponsor sono parte della nostra famiglia. Ringrazio pubblicamente Donato Poziello, persona squisita che ha fatto da garante verso l’imprenditoria. Stiamo lavorando per migliorare ancora la nostra struttura e per fare il massimo per dimostrare vicinanza ai tifosi. Con l’amministrazione il rapporto è ottimo. C’è un gruppo dirigente serio e preparato, è chiaro che vanno fatti determinati lavori, ma sono assolutamente fiducioso. Ringrazio i tifosi a cui auguro di passare un felice Natale, per il supporto costante, li aspettiamo allo stadio sempre più numerosi. Un pensiero speciale alle donne, ai bambini e alle persone disabili, per questa società la loro presenza e vicinanza è fondamentale. Lavoreremo e faremo iniziative anche per il sociale, cercando di stare attenti a tutto”.

Subito dopo è stata la volta di mister Ferraro: “Io credo che le risposte le fornisce sempre il campo. In una stagione lunga può capitare qualche partita dove le gambe non sono proprio brillanti. Noi dobbiamo stare sereni e pensare solo a lavorare per dimostrare qualcosa a noi stessi. Ci stiamo giocando tutti il nostro futuro. Oggi è stata disputata una gara importante, siamo sulla buona strada. Affrontavamo la squadra più in forma del campionato, abbiamo dimostrato il nostro valore. Le critiche fanno parte del gioco e di un percorso, ma l’importante è che siano costruttive. A questi ragazzi non si può dire nulla. Stiamo viaggiando facendo numeri incredibili, questi sono i dati. La strada è lunga, adesso è prematuro pensare troppo oltre. Abbiamo una grande società che ci consente di lavorare con grande serenità. La testa è già a mercoledì, vogliamo chiudere bene questa parte di stagione prima di Natale”.

Successivamente si è presentato il capitano Ciro Poziello, oggi autore di una doppietta: “Giocare con questa maglia addosso per me è un’emozione unica. Cerco sempre di dare qualcosa in più insieme ai miei compagni. Stiamo facendo un percorso importante, serve equilibrio. Oggi è stata una giornata insolita per me, non capita sempre a un difensore di fare una doppietta. Il secondo gol è stato particolare, ringrazio Federico per l’assist, non era facile anche perché il destro non è il mio piede. Andiamo avanti un passo alla volta”.

Ed infine Federico Cerone, autore del quarto gol: “Mi trovo molto bene qui a Giugliano. Avevo già lavorato con la proprietà Mazzamauro ed è una garanzia, così come tutte le persone che lavorano qui. Ho avuto il piacere di conoscere il mister e devo dire che in tanti anni di carriera è stato difficile trovare una persona così genuina e preparata. Per me è stata una piacevolissima novità. Continuiamo a lavorare per costruire il nostro sogno”.